Com dúvida na zaga, Goiás encerra preparação para enfrentar Internacional

Sem contar com o zagueiro Fábio Sanches, expulso na vitória sobre o CRB-AL, o técnico Argel Fucks será obrigado a mexer na equipe titular que enfrentará o Internacional, nesta terça-feira, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Três jogadores concorrem à vaga na formação do time.

Na atividade da manhã desta segunda-feira, o técnico Argel Fucks desenhou o time titular com David Duarte, prata da casa, ao lado de Alex Alves no miolo da zaga. No entanto, o treinador disse que alimenta ainda uma dúvida.

“Não decidimos ainda. Vamos olhar, existe a possibilidade de jogar o Bruno (Aguiar), o Everton (Sena) e o David (Duarte). Vamos definir. O David jogou bem contra o América-MG e o Brasil de Pelotas. O Bruno Aguiar vem em crescente, mas estava parado há muito tempo sem jogar. Criou-se muita expectativa sobre ele, mas ele precisa estar em uma condição física e técnica aceitáveis. Tem os três e ainda vamos definir”, explicou Argel Fucks, que deposita confiança nas três opções para substituir Fábio Sanches.

Com isso, a provável escalação do Goiás para enfrentar o Internacional é a seguinte: Marcelo Rangel; Tony, David Duarte (Bruno Aguiar), Alex Alves e Carlinhos; Pedro Bambu, Elyeser e Andrezinho; Carlos Eduardo, Léo Gamalho e Júnior Viçosa.

Com 23 pontos, o Goiás ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Internacional aparece na 4ª colocação com 27 pontos somados.