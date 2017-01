Com concorrentes experientes, Rezende buscará titularidade

Diante da lista de contratações do Goiás, a tarefa dos atletas remanescentes de 2016 promete ser árdua. Garantir espaço entre os titulares, em uma temporada em que o acesso é visto como meta imprescindível, será a missão de jogadores como o volante Rezende, de 21 anos.

Titular em apenas uma partida na Série B - na vitória por 2 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, na última rodada -, o atleta, que, na ocasião, fez sua estreia como profissional, terá de disputar espaço com nomes mais experientes, como os recém-contratados Pedro Bambu, Toró e Victor Bolt e ainda com Patrick, que permaneceu no clube.

A concorrência não o desanima. “Todos são grandes jogadores, mas acho que ninguém chegou para ser titular absoluto. Alguns têm rodagem maior, como o Bambu, por exemplo, que vem com o título (da Série B, pelo Atlético), mas não quer dizer que vão ser titulares. Vai ser uma disputa sadia e o Goiás tem a ganhar com isso”, avalia.

Para marcar presença no time do técnico Gilson Kleina, Rezende pretende repetir o trabalho desempenhado na última temporada, torcendo para ter mais chances. “Não acho que fiz de tudo errado para não jogar no ano passado. Infelizmente, o nosso grupo tinha bastante jogadores e, durante o ano, com mudança de treinadores, não tive a minha oportunidade”, explica.

Com folga após dez dias de concentração, o time esmeraldino se reapresentará na manhã de hoje. Na quarta-feira, no Estádio da Serrinha, ocorrerá o primeiro jogo-treino, contra o Uberlândia (MG), às 17 horas.