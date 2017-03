Com boné de marca goiana, Neymar manda recado: "respeita minha história"

Foi só Neymar colocar o boné da marca goiana Respeita Minha História na cabeça e publicar nas redes sociais que o item virou desejo de famosos e fãs. Nesta quinta-feira (9), quando o empresário Keudson Borges, um dos sócios da empresa, entregou o acessório para Mc Kevinho, funkeiro que fez show em Goiânia, o cantor logo comentou, antes de colocar a peça: "É o boné que o Neymar estava usando!".

Antes da goleada do Barcelona sobre o PSG, por 6 a 1, que classificou o time catalão para as quartas de final da Liga dos Campeões, Neymar publicou três fotos em sua conta no Instagram com o boné na cabeça. A marca goiana ajudou Neymar a mandar um recado que estava represado. "Ele vinha sendo criticado. Depois do boné e do que fez no jogo, calou os críticos", diz Keudson.

O boné chegou até Neymar pelas mãos do cantor Felipe Araújo, irmão de Cristiano Araújo, sertanejo que morreu em 2015. Felipe viajou pela Europa e visitou o craque do Barcelona. No fim de semana antes do jogo, o cantor apareceu nas redes sociais do jogador em uma roda de viola na casa de Neymar, cantando com a atriz Bruna Marquezine, namorada do atacante.

Após o jogo contra o PSG, Neymar publicou uma foto da equipe do Barcelona comemorando no vestiário e se inspirou no nome da marca para a legenda. "Respeita nossa história, entendeu?", escreveu o atacante. "O Felipe disse que o Neymar não parava de falar a frase 'respeita minha história' depois que recebeu o boné", conta Keudson.

A dúvida agora é: quem será o próximo famoso a colocar o boné na cabeça? O volante Fernando, do Manchester City e formado pelo Vila Nova, clube pelo qual Cristiano Araújo era fanático, já recebeu a peça. Companheiro de time de Fernando, Gabriel Jesus também já tem o seu.

O atacante do Palmeiras, Dudu, e o zagueiro Gil, que está no futebol chinês, serão os próximos a receber a peça, que será enviada por Keudson.

Depois que Neymar colocou o boné, Keudson e seus dois sócios receberam pedidos que esgotaram o estoque de 500 peças do primeiro lote produzido pela marca, criada no fim de janeiro. Agora, 600 bonés estão encomendados para a próxima semana.

Ao preço de R$ 99,90, o item só é vendido por meio do Instagram da marca. O cliente entra em contato e a venda é finalizada por Whatsapp. O próximo passado é desenvolver o e-commerce da Respeita Minha História, que também tem uma linha de vestuário prevista para ser lançada.

"O nome da marca foi uma frase que pegou entre os amigos na resenha. A gente tinha mania de pegar o pé e a zoação era respondida com um 'respeita minha história'", conta Keudson sobre a origem do nome. A marca tem dois modelos de boné: um com aba reta, como o de Neymar, e outro com telinha atrás. Além disso, produz capinhas de celular.

Os empresários estudam abrir loja física da marca ou colocar os itens à venda em estúdios de tatuagem ou lojas multimarcas. "A frase é bem pesada, forte, marcante. Vai ser o público dos boleiros. Muitas lojas já entraram em contato", conta Keudson, que também recebeu mensagens de pessoas nos Estados Unidos, em Portugal e na Espanha interessadas no boné.