Com base do Goiás, delegação do Brasil para Universíade é apresentada

Foi apresentada no início da tarde desta terça-feira (8) a delegação que vai representar o futebol masculino do Brasil na Universíade 2017 em Taipei, China. Em parceria com a Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), o Goiás terá 14 jogadores na competição, além da comissão técnica com Sílvio Criciúma e Zé Carlos.

A caminhada da seleção brasileira no torneio de futebol masculino, que conta com 16 seleções, começa no dia 18 de agosto contra a Rússia. A delegação, composta por 20 jogadores e todo o estafe, embarca para a Ásia na quinta-feira (10).

O Goiás cedeu 14 jogadores. São atletas das categoras de base, além do volante Rezende, que está integrado ao elenco profissional. Entre eles, está o atacante Otacildo, que disputou o Campeonato Goiano entre os profissionais.

"É uma grande oportunidade para todos a disputa de um campeonato internacional, estou levando isso com muito prazer e darei meu máximo lá", celebrou Otacildo.

O time será comandado por Sílvio Criciúma. O treinador que deixou a equipe profissional do Goiás e retornou para a base terá a oportunidade de tentar conduzir a seleção brasileira para seu primeiro título nesta competição.

"Em tudo que mergulhamos na vida é preciso ter um objetivo. Nosso objetivo é de conquista, não tem como ser diferente, mas é passo a passo", comentou Sílvio Criciúma.

"A competição é muito difícil, tanto que o Brasil nunca conquistou a medalha de ouro. Nossa expectativa é a melhor possível e temos de agradecer ao Goiás pelo que foi oferecido. Nos últimos anos essa é a seleção mais bem preparada que vai para a competição", ressaltou Flávio Oliveira, dirigente da CBDU que chefia a delegação.

Antes de viajar para Taipei, a delegação realiza um treino contra os profissionais do Goiás, quarta-feira, na Serrinha. Antes da estreia, a seleção faz jogo-treino contra o México.

Confira a delegação:

Goleiros - Enzo (Ciências Contábeis), Matheus Mazur (Ed. Física)

Laterais - João Lucas (Ed.Física), Daniel (Ciências Contábeis), Jukassio (Agronomia), Fernando Araújo (Engenharia Civil)

Zagueiros - Guilherme (Fisioterapia), João Negão (Engenharia Civil), João Jair (Geografia)

Volantes - Caetano (Ed. Física), Pedro Vítor (Ed. Física), Madison (Ed. Física), Rezende (Ed. Física)

Meias - Juninho (Ed. Física), Diego (Fisioterapia)

Atacantes - Otacildo (Ed. Física), Samuel (Fisioterapia), Gustavo (Ed. Física), João Victor Paranaguá (Ed. Física), Tiago Reis (Ed. Física)