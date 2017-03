Com arbitragem polêmica e muita emoção, Rio Verde vence Atlético no Mozart

Visitando o Rio Verde no Mozart Veloso do Carmo, o Atlético foi surpreendido pelo Alviverde do Sudoeste. 2 a 1: esse foi o placar da vitória do Verdão sobre o Dragão, na tarde deste sábado (25), em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Goiano. Titular, o atacante João Pedro, de 18 anos, deixou novamente sua marca - foi o 4º gol marcado pelo jogador nos últimos dois jogos.

Mesmo com o resultado, o Atlético, que tem um jogo a menos, mantém a vice-liderança do Grupo B do Estadual com 17 pontos. Porém, o time rubro-negro pode ver a líder Aparecidense abrir nove pontos, caso o Camaleão triunfe diante do Goianésia amanhã, em Goianésia. O Rio Verde, por sua vez, continua na luta contra o rebaixamento. O Alviverde, no entanto, deixa momentaneamente a zona de rebaixamento, agora com 11 pontos - caso o Itumbiara vença o Iporá amanhã, o Rio Verde retornará para a zona de descenso.

Na próxima quarta-feira (29), o Atlético volta a campo, às 19h30, no Estádio Olímpico, para fazer o confronto de líderes do Grupo B com a Aparecidense pela 3ª rodada do 3º turno do Campeonato Goiano. No mesmo dia, às 17h30, o Rio Verde recebe o Anápolis, no Mozart Veloso do Carmo.

O jogo

O primeiro tempo no Mozart Veloso do Carmo teve um pouco de tudo: gol marcado e anulado, pênalti, belas defesas e expulsão. Jogando em casa, o Rio Verde começou no ataque. Logo aos 3 minutos, o atacante André Luis recebeu bom passe na área do Atlético, driblou o goleiro Kléver e bateu para o gol vazio, no entanto, Wanderson apareceu para cortar antes de a bola cruzar a linha de gol.

Após o susto, o Atlético passou a ficar mais no campo de ataque e concentrava suas jogadas ofensivas pelo meio campo e lado esquerdo com Luiz Fernando, Willians e Jorginho. Aos 16 minutos, após cruzamento na área, João Pedro cabeceou, porém o goleiro Tom pegou sem dificuldades. Na sequência, a polêmica apareceu. Jorginho após bate e rebate na área do Rio Verde, finalizou para as redes, mas a arbitragem anulou o tento alegando que a bola saiu antes do cruzamento de Wanderson na linha de fundo.

Na bola parada o Rio Verde marcou o primeiro gol da partida. Aos 22 minutos, Ayrton cobrou falta no ângulo do goleiro Kléver, que esperava cruzamento e foi surpreendido com a batida direta contra sua meta. A resposta do Atlético também surgiu na bola parada. Após jogada individual o atacante João Pedro foi derrubado pelo zagueiro Rogério dentro da área, o árbitro Breno Souza não hesitou em sinalizar pênalti - o primeiro a favor do Atlético neste campeonato. Na cobrança Luiz Fernando bateu bem, mas o goleiro Tom saltou no canto esquerdo para defender a penalidade.

Pressionado, o Atlético voltou do intervalo com mais força ofensiva após a entrada do atacante Júnior Viçosa na vaga do volante Silva. Com dois atacantes o Dragão dominou as primeiras jogadas ofensivas, mas foi parado pelo goleiro Tom em mais de uma oportunidade.

O arqueiro, no entanto, não foi páreo para a estrela do atacante João Pedro. Logo aos 9 minutos da etapa final, após cruzamento do lateral Wanderson, o artilheiro, de 18 anos, empatou o certame no Mozart Veloso do Carmo.

Foi através da insistência que o Rio Verde voltou a ficar à frente na partida, na qual o placar não seria mais alterado até o apito final. Rogerinho em jogada individual quase perdeu a bola duas vezes, mas acreditou na jogada, ganhando a disputa com Wanderson e soltou uma bomba no ângulo direito do goleiro Kléver - esse foi o 9º gol sofrido pelo goleiro, agora ao lado de Pedro Henrique, da Aparecidense, como o arqueiro menos vazado do Campeonato Goiano.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Mozart Veloso do Carmo

Árbitro: Breno Souza

Assistentes: Leone Carvalho e André Oliveira

Rio Verde: Tom; Bruno Leite, Rogério, Herbert e Roger Guerreiro; Thiago Medeiros, Enry (Rogerinho), Makelele (Rangel) e Ayrton; Saulo (Ramon) e André Luis. Técnico: Regis Amarante.



Atlético: Kléver; Bonfim, Roger, Daniel Borges (Negueba) e Wanderson; Silva (Júnior Viçosa), Abuda (João Felipe), Willians, Luiz Fernando e Jorginho; João Pedro. Técnico: Marcelo Cabo.



Gols: Ayrton, aos 22’ do 1º tempo (Rio Verde); João Pedro, aos 9’ (Atlético) e Rogerinho, aos 25’ do do 2º tempo (Rio Verde)

Cartões Amarelos: Silva, Abuda (Atlético), Rogério, Makelele, Rogerinho e Roger Guerreiro (Rio Verde)

Cartão vermelho: Régis Amarante (Rio Verde)

Público pagante: 860

Renda: R$ 14.270,00