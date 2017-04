Com 24 cm de diferença, Paulo Denis e Allan atestam que altura pode ser secundária no vôlei

O pensamento de que apenas os grandões têm vez no vôlei já está ultrapassado. Desde a instituição da função do líbero, em 1998, há espaço para os menos privilegiados verticalmente. Com esta diversidade, o Jaó/Universo busca o equilíbrio para ter um time competitivo, que pode alcançar hoje a decisão da Superliga B. A equipe goiana encara o Apan/Barão/Blumenau (SC), às 20h30,...