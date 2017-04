Colorados esperam primeiro título na elite e fim da zoeira entre amigos

Do lado vermelho da força, já que os meninos nascidos em 2005 não possuem lembranças de títulos da elite do Goianão, o que mais marcou foi a conquista da Série C, em 2015. “Um jogo emocionante foi a final da Série C, contra o Londrina. Foi um desespero, o Vila estava perdendo a final por 1 a 0, mas conseguiu virar e fez 4 a 1. Na hora, me deu um disparo no coração de ...