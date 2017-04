Colorado quer título em homenagem à mãe

No início do ano, Elisson chegou para ser titular. Porém, um drama familiar atrapalhou o começo dele no Vila Nova. Ainda na primeira semana, teve de se ausentar da pré-temporada por conta de sua mãe, Maria de Lourdes, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Com isso, o arqueiro só assumiu a titularidade na 11ª rodada, na vitória sobre o Iporá, por 1 a 0.“Se...