Colorado anuncia mais um volante para a Série B

Depois de anunciar o jovem Jajá, o Vila confirmou mais um volante para a Segunda Divisão, o experiente Claudinei, de 28 anos, que já está em Goiânia para fazer exames e se integrar ao elenco colorado. O contrato do Claudinei é por empréstimo até o fim da temporada, junto ao Coimbra-MG.

A última equipe do volante foi o Ferreoviária-SP, onde ele disputou 10 partidas pelo campeonato paulista desse ano. O jogador começou a carreira em 2008, na equipe do Democrata-MG, também teve passagens por Boa Esporte-MG, Figueirense, Avaí e Atlético Mineiro, onde ganhou a Copa do Brasil, em 2014.