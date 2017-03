COI passou por escândalo com votos em 1998

O maior escândalo de corrupção do COI (Comitê Olímpico Internacional) foi revelado em 1998.

Cartolas da entidade ganharam viagens internacionais e estadias em hotéis de luxo para votar a favor de Salt Lake City, cidade vitoriosa na disputa pelos Jogos de Inverno de 2002.

Após o vexame, o COI lançou medidas de recuperação que incluíram banir dez membros, mudar regras e incentivar rotatividade. Desde então, o comitê proíbe presentes, visitas ou lobby de forma informal das cidades candidatas.

Não era incomum.

Em 2000, o jornal americano "Los Angeles Times" publicou reportagens sobre reunião promovida no Rio em que Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, presenteou o mexicano Mario Vazquez Raña com relógio de US$ 1 mil.

Nuzman, que havia sido eleito membro do COI, já propagava informalmente o desejo de o Rio se candidatar para sede de 2012.

Eleição

Neste ano, o COI vai escolher a cidade que vai receber os Jogos de 2024, entre Paris e Los Angeles.

Apontado como beneficiário do pagamento feito pelo empresário brasileiro às vésperas da escolha do Rio para 2016, o filho do ex-presidente da Associação Internacional das Federações de Atletismo e do COI protagonizou escândalo similar no mundo olímpico no ano passado.

Em maio, o jornal "The Guardian" publicou que o comitê de candidatura dos Jogos de Tóquio fez pagamento de 1,3 milhão de euros a conta vinculada a Papa Massata Diack em Cingapura. O senegalês é filho de Lamine Diack, ex-chefe da IAAF e ex-membro do COI, que é investigado por corrupção e acobertamento de casos de doping pela Justiça francesa.