Clubes ousaram em sediar partidas contra o Cosmos

Vila Nova e Fast Clube nunca se enfrentaram em partidas oficiais, porém as duas equipes possuem um confronto em comum. Ambas fizeram um amistoso contra o New York Cosmos, dos Estados Unidos. Na época dos amistosos, o time americano contava em seu elenco com algumas lendas do futebol mundial, como alemão Beckenbauer, o italiano Chinaglia, o paraguaio Romerito e o capitão do tricampeonato do Brasil, Carlos Alberto Torres.

Das duas equipes, o Tigrão foi o primeiro a enfrentar a constelação norte-americana. O duelo ocorreu no dia 21 novembro de 1978, no Serra Dourada, que recebeu 21.131 torcedores. No final, quem levou a melhor foi o time do Kaizer Franz Beckenbauer, que venceu o Vila pelo placar de 3 a 2.

Já o Fast Clube enfrentou o Cosmos em março de 1980, no Estádio Vivaldo Lima, em Manaus. Na ocasião, o estádio recebeu o maior público do estado até hoje. Foram cerca de 56 mil torcedores no confronto.

O time amazonense foi o último jogo do clube norte-americano na turnê que fez pelo Brasil, na época. Mesmo com estrelas em campo, o resultado foi só um empate sem gols. O detalhe foi que Carlos Alberto Torres acabou sendo expulso após agredir o árbitro auxiliar, ainda no primeiro tempo.