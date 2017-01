Clubes definem preços de ingressos para abertura do Goianão

A diretoria do Atlético definiu, nesta terça-feira (24), os preços dos ingressos para o clássico de abertura do Goianão, diante do Vila Nova, no sábado (28), às 16h30. O jogo será disputado no Estádio Serra Dourada e os valores são: 50 reais (cadeira) e 30 reais (arquibancada).

A opção para comprar bilhetes mais baratos é a Timemania - o torcedor poderá apostar num dos dois clubes, Atlético ou Vila Nova, como Time do Coração. Assim, com apresentação da Timemania, os ingressos terão valor de meia entrada: 25 reais (cadeira) e 15 reais (arquibancada).

Os postos de venda devem ser divulgados nesta quarta-feira (dia 25), mas a direção do Dragão disse que vai colocar, à disposição do Vila Nova, ingressos para serem vendidos na sede do clube.

Outros jogos

Para a partida Aparecidense x Goiás, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, no domingo (29), a equipe de Aparecida de Goiânia adotará o preço de 30 reais. Quem comprar antecipado, até a véspera, pagará meia-entrada.

O mesmo valor se repetirá quando a Aparecidense enfrentar Vila Nova e Atlético. Contra os demais rivais, o clube adotará o preço de 20 reais, também com meia-entrada para quem comprar até um dia antes do jogo.

No Jonas Duarte, os ingressos serão 40 reais (cadeira) e 30 reais (arquibancada) para os jogos do Anápolis, vice-campeão goiano em 2016. Na 1ª rodada, o Galo recebe o Itumbiara, domingo, às 17 horas.

O Goianésia, que recebe o Iporá, adotará o valor de 30 reais para a partida de abertura, preço que será adotado contra equipes do interior. Contra times da capital, o Azulão do Vale cobrará 40 reais. No entanto, o Estádio Valdeir José de Oliveira ainda não está confirmado como local da partida da 1ª rodada, pois passa por reformas.

O Rio Verde, que é mandante contra o Crac na 1ª rodada, tem seu jogo marcado para outra cidade, Itumbiara, no Estádio JK. O jogo ainda pode ser em Rio Verde caso a equipe apresente os laudos até quinta-feira. Os valoers dos bilhetes ainda não foram definidos.