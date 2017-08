Clube reforça segurança

A reapresentação do elenco alviverde, após final de semana, foi marcada pela presença de reforçado esquema de segurança, determinado pela diretoria, no local de trabalho do elenco.Após a invasão de um grupo de torcedores, no sábado, que teve a agressão ao zagueiro Bruno Aguiar e a depredação do patrimônio do clube, a diretoria do Goiás adotou, como medida, a contratação...