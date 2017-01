Clube negocia com uruguaios

Depois de obter sucesso com um argentino que virou ídolo da torcida colorada (Frontini), o Vila Nova poderá ter dois uruguaios para a disputa do Campeonato Goiano. A diretoria negocia com o atacante Mauro Guevgeorzián, de 30 anos, e com o zagueiro Walter Ibáñez, de 32.Segundo o presidente Ecival Martins, o Tigre fez propostas aos jogadores, que o deixaram otimista quanto a ...