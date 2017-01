Clube Jaó vence Montecristo no clássico goiano na Superliga B

No duelo entre os rivais goianienses da Superliga B de Vôei, o Clube Jaó venceu a equipe do Montecristo, neste sábado (28), no ginásio do Colégio Santo Agostinho. Com a vitória por 3 sets a 1 (25/17, 24/26, 25/23 e 25/20), o Jaó somou mais 3 pontos na classificação da competição.

Agora, o Jaó tem 7 pontos. O Montecristo não soma ponto e segue com 2 apenas. As duas equipes fizeram um jogo equilibrado e vibrante diante de um público bom no Santo Agostinho.

No primeiro set, o Clube Jaó manteve a frente o tempo todo e fechou a etapa em 25 a 17. O Montecristo iniciou o segundo set bem e esteve à frente por poucos pontos.

Mas, com um jogo lento e previsível, permitiu a virada. O Jaó passou à frente, mas, sofrendo com o bloqueio adversário em um momento do jogo, cedeu o empate em 15 a 15 e a virada do Montecristo. Num final de set emocionante, em que o Jaó buscou o empate em 24 a 24, o Montecristo acabou vencendo por 26 a 24, empatando o jogo.

O terceiro set foi equilibrado até os 16 pontos, quando o Jaó abriu vantagem. Ainda assim, a equipe cedeu terreno e teve dificuldades para fechar em 25 a 23. 2 sets a 1 para o Jaó.

No quarto set, o Montecristo esteve à frente boa parte do tempo, mas o Jaó virou na hora certo, mais perto do fim, e fechou em 25 a 20.