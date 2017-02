Clube Jaó perde técnico e auxiliar assume equipe na Superliga B

Vice-líder da Superliga B, o Clube Jaó/Universo perdeu o técnico Nutti, que recebeu proposta do vôlei barenita, e seguirá na competição comandado pelo auxiliar Hítalo Machado. Nutti vai dirigir a equipe do Dar Kuilav Club, do Bahrein.

Com 12 pontos, o Clube Jaó está em 2º lugar na classificação com quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos. Nos próximos três jogos da fase de classificação, a equipe pega o líder Sesc-RJ, a Upis/Brasília e o ASPMA / Araucária / Berneck.

Na rodada passada, o Clube Jaó venceu o Rádio Clube/AVP (MS) por 3 sets a 0 em jogo fora de casa. Na próxima rodada, a equipe de Goiânia pega o líder Sesc-RJ, time comandado pelo bicampeão olímpico Giovane Gávio.

A partida será no próximo sábado (18), às 11 horas, no Ginásio do Colégio Santo Agostinho. Os ingressos custam 10 reais.

MonteCristo

Outra equipe goiana na Superliga B, o MonteCristo conseguiu subir na classificação após um início ruim na competição. Com a vitória por 3 sets a 1 sobre a APAN / Barão / Blumenau (SC), a equipe assumiu a 4ª colocação no torneio, com 8 pontos.

A partida da 7ª rodada do MonteCristo será no próximo sábado (18), em Araucária (PR), contra o Aspma/ Araucária/ Berneck. A equipe goiana terá de superar o desgaste da viagem, já que embarca para o Paraná apenas no sábado de manhã, mesmo dia do jogo.