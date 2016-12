Clube define empréstimos

Na próxima semana, deverá ser definido o empréstimo dos jogadores Liniker e Murilo, ambos meias do Goiás, à Aparecidense para a disputa do Campeonato Goiano. Segundo o diretor de futebol do Camaleão, João Rodrigues, o Cocá, a diretoria esmeraldina se posicionou de forma favorável à transação e o acordo dependerá dos atletas. De acordo com o dirigente, Liniker deverá se posicionar a respeito da proposta na terça-feira (3), enquanto Murilo, que está viajando, ainda não foi contatado.

O Goiás divulgou, ontem, os nomes dos 25 atletas inscritos para a disputa da Copa São Paulo, em que o clube estreará no dia 4 de janeiro, diante do Pérolas Negras, do Haiti, na capital paulista. O grupo é formado por maioria de atletas nascidos no ano de 1999 e contará, em solo paulista, com 20 jogadores. Cinco outros atletas ficarão à disposição, em Goiânia. Mais jovem entre os jogadores que irão a São Paulo, o volante João Neto, de 16 anos, é aposta. O volante Caetano, de 19 anos, e o lateral-direito Cleuber, de 17 anos, estão entre as promessas.