Clube confirma a contratação de Cícero por duas temporadas

O São Paulo confirmou nesta quinta-feira (29) a contratação do meia Cícero por duas temporadas. A negociação se arrastou pelas últimas semanas e dependia apenas da liberação do empresário do jogador, Eduardo Uram.

O atleta está de férias nos Estados Unidos, onde deve permanecer até o início do ano para integrar o elenco que disputa a Florida Cup, nas cidades de Tampa e Orlando, em janeiro.

Cícero era um dos pedidos de Rogério Ceni. Ele havia defendido o São Paulo entre 2011 e 2012 e deixou boa impressão para o ex-goleiro e futuro técnico. No total, disputou 89 partidas pelo Tricolor e marcou 16 gols e quatro assistências.

Para chegar ao acordo com o jogador, o São Paulo contou com o apoio do Fluminense. O clube carioca tinha vínculo com o atleta até o fim de 2017. Mesmo assim, o Tricolor carioca se colocou à disposição para pagar parte do salário do jogador nos próximos dois anos.

Assim, o jogador poderá manter os seus vencimentos sem ultrapassar o teto de R$ 350 mil imposto pelo São Paulo. Por outro lado, Uram vai receber 5% de comissão pela negociação parcelada durante os dois anos de contrato.

O São Paulo contratou até o momento os atacantes Wellington Nem e Neilton, o goleiro Sidão e o lateral esquerdo Júnior Tavares para a temporada 2017. Por outro lado, Rogério Ceni não vai mais contar com Michel Bastos, Carlinhos, Mena, Hudson, Kelvin, Ytalo e o goleiro reserva Léo.