Clube clama por apoio da torcida para impulsionar renda de amistoso

O jogo amistoso da Chapecoense contra o Palmeiras, agendado para sábado (21), será marcado por várias homenagens às vítimas do acidente aéreo de Medellín, ocorrido no dia 29 de novembro de 2016. Para que tudo esteja pronto até a data do duelo, o time catarinense corre contra o tempo nos preparativos.No início da semana passada, o clube divulgou os valores dos ingress...