Clube apresenta mais 3 jogadores

O Vila Nova seguiu, ontem, sua série de apresentações de jogadores. Dos 12 contratados, o clube apresentou 9 nos últimos três dias. Ontem foi a vez do goleiro Elisson, de 29 anos, do volante Billy, de 27, e do zagueiro Wesley Matos, de 30.Segundo o diretor de futebol, Felipe Albuquerque, o Vila ainda pretende contratar um zagueiro e um lateral direito, o que deve oco...