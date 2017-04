Clube alviverde busca no Coxa lateral Carlinhos para a Série B

Com problemas de reposição na lateral esquerda, na Copa do Brasil e no Estadual, o Goiás acertou a contratação de Carlinhos, de 30 anos, que está no Coritiba.

Titular no Coxa, Carlinhos disputou 10 jogos nesta temporada, mas perdeu posição para William Matheus, que foi destaque do Goiás em 2013. Carlinhos chegou com o Coritiba à final do Paranaense 2016 - assim como o Goiás, o Coxa bateu o Atlético (PR) por 3 a 0, neste domingo, e ficou bem perto do título.

Desde 2013 no Coritiba, Carlinhos disputou 139 jogos - 131 começou como titular, e 8, entrou no decorrer do jogo. No Goianão, o Goiás tem sido obrigado a escalar, improvisado, o volante Patrick, que se destacado. No início deste ano, o clube foi ao futebol paranaense e trouxe Paulinho, do Londrina, que não conseguiu se firmar.