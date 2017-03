Clube abrirá próxima etapa em casa

A classificação à 3ª fase da Copa do Brasil deixou satisfeito o grupo esmeraldino, apesar de não ter ocorrido da maneira ideal. A intenção, de acordo com o goleiro Marcelo Rangel, era ter decidido a partida no tempo normal, mas, para ele, ainda assim, foi possível notar evolução da equipe em campo. “Nossa equipe fez um grande 1º tempo. No 2º, o time deles igualou e D...