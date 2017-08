Clemilda amadurece após decepção olímpica

Clemilda Fernandes superou o trauma olímpico. Ela se afastou de sua companheira, após a prova da Rio 2016. “Fiquei 50 dias sem tocar na bicicleta. Nunca tinha ficado 5 dias diretos trancada em casa e fiquei”, relembra a ciclista, que é natural de São Felix do Araguaia (MT), mas que se mudou para Goiânia ainda criança. Apesar do trauma, Clemilda logo fez as pazes com a ...