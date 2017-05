Clássicos agitam rodada do Brasileirão

Após elogiar o poderio financeiro do Palmeiras e a qualidade do grupo, o São Paulo aposta na vitória sobre o rival neste sábado (27), às 19 horas, no Morumbi, pela 3ª rodada do Brasileiro, para ter mais tranquilidade depois da crise vivida pelas três eliminações no ano. Do outro lado, o rival alviverde vê a oportunidade talvez mais clara para quebrar um tabu de 15 anos...