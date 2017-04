Clássico termina empatado sem gols e Goiás avança à final

Quem esperava uma partida cheia de emoções na semifinal entre Goiás e Atlético, no Serra Dourada, se enganou. As duas equipes ficaram muito presas na marcação, pouco criaram e o resultado da partida de volta da semifinal do Campeonato Goiano não poderia ser outro: 0 a 0. O empate deu vaga na decisão do Estadual para o Goiás, que havia vencido a primeira partida por 2 a 1.

Agora o esmeraldino assiste de camarote à briga entre Vila Nova e Aparecidense, que jogam nesta segunda-feira (24), no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

Eliminado, o Atlético se volta para a Copa do Brasil, pela qual enfrenta o Flamengo nas oitavas de final, e para a Série A do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo mês.

O JOGO

Precisando da vitória, o Atlético começou o clássico contra o Goiás já levando perigo. Logo aos 3 minutos, Abuda lançou Viçosa dentro da área esmeraldino, que cabeceou no contrapé do goleiro Marcelo Rangel. Porém, o atacante tirou demais e acabou desperdiçando uma grande chance.

À medida que o jogo caminhava, os ânimos das equipes acalmaram e a partida ficou bastante morna. O jogo ficou sem grandes emoções até o final da primeira etapa.

Aos 45 minutos, a zaga do Goiás falhou e Abuda chutou da entrada da área, para uma grande defesa de Marcelo Rangel. Um minuto depois, Viçosa tabelou com Willians e da meia-lua tentou bater colocado, mas mandou para fora.

O segundo tempo começou um pouco melhor. Logo no primeiro lance, o Atlético partiu para cima. Abuda bateu falta fechada e Bonfim antecipou a zaga, mandando na rede, mas pelo lado de fora. A resposta do Goiás veio aos 9 minutos. Tiago Luís fez boa jogada pela direita e cruzou para Léo Gamalho, que bateu cruzado, mas a bola ficou fácil para o goleiro Kléver.

Com o Dragão precisando de pelo menos um gol, o rubro-negro partiu para cima, mas esbarrou na falta de criatividade do time e na boa marcação que o Goiás fazia. No final, uma polêmica. João Pedro foi derrubado dentro da área, o Atlético pediu pênalti e o árbitro não marcou. No contra-ataque, Juan invadiu a área e obrigou Kléver a fazer grande defesa. Fim de papo: Goiás 0, Atlético 0.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Árbitro: Eduardo Tomaz (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa/GO) e Cristhian Passos (GO)

Público Pagante: 6.395

Público Presente: 7.495

Renda: R$ 10.560,00

Goiás: Marcelo Rangel; Everton Sena, David Duarte, Alex Alves; Patrick, Victor Bolt, Léo Sena, Tiago Luís (Jarlan); Carlos Eduardo, Aylon (Toró), Léo Gamalho. Técnico: Silvio Criciúma.

Atlético:Kléver; Daniel Borges, Roger Carvalho, Bonfim, Bruno; Betinho (João Pedro), Abuda ( João Vitor), Negueba, Jorginho, Willians (Alipio); Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo.