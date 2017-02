Clássico tem história de bola na rede

Desde que o Atlético voltou para elite do futebol goiano, tem travado um duelo acirrado com o Goiás. Além do equilíbrio de forças, rubro-negros e esmeraldinos não podem se queixar de falta de emoção e bola na rede nesse confronto. Apesar de o clássico se dar logo na 3ª rodada do Campeonato Goiano, Atlético x Goiás, hoje, às 17 horas, no Serra Dourada, promete ser de ...