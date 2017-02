Clássico revela diferenças nas linhas do tempo dos treinadores

Mazola Júnior está invicto no Vila Nova e vem de bons resultados em amistosos, Copa do Brasil e Estadual

Marcelo Cabo, com 9 meses de Atlético, quer 1ª vitória em clássicos do Goianão e almeja ter longevidade

Em momentos diferentes no Estadual, mas liderando os respectivos grupos, Vila Nova e Atlético se enfrentam hoje, às 17 horas, no Estádio Serra Dourada, no terceiro clássico da competição. Em processo de formação, os times vivem realidades distintas por causa de resultados do início de ano. Levam a campo a confiança, no lado vermelho, e cobrança por bons resultados, no lado rubro-negro.

Mandante no clássico, o Vila está invicto no Estadual, é líder do Grupo A com 11 pontos e vem de classificação na Copa do Brasil, após empate por 1 a 1 diante do Fast (AM), em Manaus. Já o Dragão, apesar de liderar o Grupo B com 7 pontos, convive com a irregularidade. Perdeu clássicos para Goiás e Vila (ambos por 1 a 0) e não se firmou, mesmo no processo de renovação do time.

Na condução das equipes, estão técnicos que carregam a responsabilidade de ajustá-las para brigar pelo título. Porém, estão em estágios diferentes quando o assunto é o tempo de trabalho nos clubes.

No Vila, Mazola Júnior, de 51 anos, acertou vínculo em dezembro e já dirigiu o time em seis jogos oficiais - quatro vitórias e dois empates, juntando Estadual e Copa do Brasil. Além disso, o Tigre venceu o Flamengo por 2 a 1, em amistoso.

No Dragão, Marcelo Cabo, de 50 anos, é um dos técnicos com mais tempo de clube no imediatista futebol brasileiro. Chegou em 8 de maio - dia da final do Goianão 2016 -, fez trabalho exemplar e ganhou o grande título da carreira solo e do clube, a Série B. Há nove meses no cargo, Cabo é, entre os 20 técnicos da Série A, para a qual obteve acesso, um dos com mais tempo de trabalho - é o 3º, atrás apenas de Dorival Júnior (Santos) e Paulo Autuori (Atlético/PR).

“Fico feliz (pelos dados). Pretendo ficar mais tempo aqui”, projeta o treinador, ciente de que longevidade na carreira de técnico é utopia que caminha paralela à obtenção de resultados positivos. Marcelo foi e será cobrado por isso. Se o time não jogar bem e perder, o técnico ficará em situação difícil.

Nada que o desanime. Clássico, para ele, é “50% para cada lado”. É, também, não ter receio e partir para o embate. Cabo cita frase emblemática, que é provérbio chinês e parte da letra da música Perdas, do grupo CPM 22, que define o momento. “Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier.”

Esse é Marcelo Cabo à procura da longevidade e de mais títulos à frente do clube cuja torcida criou empatia com ele após temporada passada. Por isso, antes da Série A, ele quer o título do Estadual. Para isso, busca a “compactação do sistema defensivo, que está longe do meio de campo” e o “encaixe do time.”

Pegada forte

Ao contrário de Cabo, Mazola Júnior começa a trajetória no Vila. Assumiu no início do ano e só com seis jogos, a equipe mostrou uma pegada muito forte na marcação, rapidez na transição e oportunismo da dupla de ataque, com Moisés e Wallyson.

Se depender do último trabalho, Mazola poderá ficar no Vila por bom tempo. No CRB, clube anterior, o técnico ficou um ano e seis meses. Conquistou o Alagoano de 2016 e fez duas boas campanhas na Série B.

Antes do CRB, obteve acesso à Série A no Sport (2011), foi vice da Série C no Paysandu (2014) e, no Vila, espera tirar o clube do jejum de títulos locais desde 2005 e deixá-lo em boas condições de brigar por vaga à elite. Sem tempo para descansar o time, Mazola espera compensar o cansaço com aliado fiel - a torcida.