Clássico no Engenhão esquenta abertura do Carioca

Atual bicampeão carioca, o Vasco recebe hoje o Fluminense, que desde 2012 não vence o Estadual. O primeiro clássico do Estado em 2017 será disputado às 17 horas, no Engenhão.

O Vasco começa a temporada com o time em reconstrução após retornar da Série B. Oito atletas deixaram o clube, mas a base foi mantida. Peças como o goleiro Martín Silva, os zagueiros Luan e Rodrigo e o volante Douglas devem seguir titulares do time agora comandado por Cristóvão Borges, que promete escalar um time mais leve, com volantes apoiadores e Nenê seguindo como a principal peça do setor ofensivo.

O maior reforço para 2017 é o atacante Muriqui, que volta ao clube após 11 anos, mas que pode ficar fora do clássico.

O Fluminense também trocou de técnico -Abel Braga voltou ao clube das Laranjeiras-, mas o time deve ser parecido ao do ano passado, com as esperanças ofensivas concentradas no meia Gustavo Scarpa e Henrique Dourado.

Foram apenas três reforços para a temporada: Lucas e os equatorianos Orejuela e Sornoz. Apesar de poucos nomes, todos devem fazer parte do time titular de Abel, que foi o técnico do Fluminense nos dois últimos títulos estaduais do clube - em 2005 e 2012.

Pela 2ª rodada, o Fluminense recebe o Rezende no estádio Moça Bonita na próxima quarta-feira. No dia seguinte, o Vasco visita o Bangu no mesmo estádio.

Botafogo

Pela 1ª rodada da Taça Guanabara, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Nova Iguaçu ontem, no Engenhão. Com isso, o alvinegro segue sem vitórias, já que perdeu para o Madureira na 2ª rodada, adiantada. Após um ano e dois meses, o Botafogo retornou ao estádio que está de cara nova, com a identidade do clube alvinegro.

O Botafogo inaugurou o marcador aos 7 minutos do primeiro tempo. Camilo cobrou escanteio, a zaga do Nova Iguaçu falhou e Marcelo, livre na pequena área, cabeceou para o chão e mandou para o fundo das redes. O meia botafoguense Camilo foi o melhor jogador em campo.

Aos 11 minutos do segundo tempo, o Nova Iguaçu empatou a partida. Após cobrança de falta de Paulo Henrique, a defesa do Botafogo deixou dois jogadores livres e Murilo Henrique aproveitou para cabecear para o gol.