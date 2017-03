Clássico emblemático entre Goiás e Vila Nova, jogo do 5 a 3 completa 18 anos

O dia 28 de março é emblemático para o torcedor colorado. Há 18 anos, o Vila Nova superou seu maior rival, o Goiás, em um clássico repleto de emoções e com direito a uma virada histórica. Considerado por muitos vilanovenses como o maior jogo da história do clube, o #eterno5x3, hashtag usada pelo Vila Nova nas redes sociais, celebra seus 18 anos nesta terça-feira (28).

Para os critérios do campeonato, o duelo valia apenas 3 pontos já que foi disputado na 6ª rodada do Campeonato Goiano de 1999, que acabou sendo conquistado pelo Alviverde. Porém, em mais de 70 anos de rivalidade, muitos são os jogos que ficaram marcados na memória dos torcedores.

Na ocasião, o Goiás abriu 3 a 0 sobre o Vila Nova, mas a partir dos 11 minutos do 2º tempo viu o rival colorado buscar não só o empate, mas a virada. Alex Dias, Aloísio e Fernandão marcaram os tentos esmeraldinos. Anderson (2), Leonardo Valença, Luizão e Luciano marcaram os gols do Tigre. O gol de Leonardo Valença, marcada do meio de campo, é considerado um dos gols mais bonitos da história do Serra Dourada.



Ficha técnica

Campeonato Goiano 1999

Goiás 3x5 Vila Nova

6ª rodada do 1º turno

Data: 28/03/1999

Local: Estádio Serra Dourada

Árbitro: Antônio Pereira da Silva

Assistentes: Flávio Kanites e Wanderley Maia

GOIÁS: Adnan; Borges Neto, Sílvio Criciúma, Júlio César e Marquinhos; Túlio, Josué, Alex e Fernandão; Aloísio e Araújo.Técnico: Hélio dos Anjos

VILA NOVA: Harlei; Moisés, Wladimir, Leonardo e Carlos Eduardo; Luizão, Anderson, Cléber e Sabino; Verona e Cacá. Técnico: Táta

Cartões vermelhos: Verona (Vila Nova) e Júlio César (Goiás)

Gols: Alex Dias, Aloísio e Fernandão (Goiás). Anderson (2), Leonardo, Luizão e Luciano (Vila Nova)

