Clássico em fotos: as melhores imagens de Vila Nova 0 x 0 Goiás

No único clássico até agora entre Vila Nova e Goiás, houve empate por 0 a 0 no jogo de maior público do Campeonato Goiano. O POPULAR separou as melhores fotos da partida entre os rivais, válida pela 12ª rodada do Estadual. O Serra Dourada ficou bonito e a chuva que caiu no segundo tempo roubou a cena

Cristiano Borges