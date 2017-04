Cinco anos para Michael decolar

Tempo para Michael. O atacante baixinho, rápido e habilidoso chegou ao Goiás com cinco temporadas para mostrar seu valor e mudar sua carreira de patamar. A diretoria esmeraldina enxergou potencial no garoto, que completou 21 anos em março, e firmou contrato longo, bem diferente da estratégia utilizada ultimamente pelo clube. O atacante se destacou com a camisa do Goiané...