Cidadão do mundo, Alípio quer ressurgir no Atlético

O Atlético ainda está em busca da melhor formação no começo desta temporada. Na quarta-feira, obteve a primeira vitória em 2017, sobre o Iporá, por 1 a 0. Foi também o primeiro gol rubro-negro neste ano. A autoria foi de Alípio, meia de 24 anos que teve categoria na cobrança de falta, colocada, fora do alcance do goleiro Cleriston.O fundamento é bastante treinado por...