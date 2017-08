Chapecoense usará novo uniforme contra o Barcelona; veja

Para uma ocasião especial, um traje especial. A Chapecoense utilizará uma nova camisa para enfrentar o Barcelona, na próxima segunda-feira (7), no troféu Joan Gamper. A nova peça é predominantemente branca e tem 73 estrelas espalhadas por todo o uniforme representando o ano de fundação do Verdão do Oeste.

Chape e Barcelona se enfrentam às 15h30 (horário de Brasília) da próxima segunda e o encontro não terá a presença de Neymar. O atacante da seleção brasileira tem a transferência para o PSG confirmada e já se despediu dos antigos companheiros.

O Barça vende ingressos nas bilheterias físicas e também de forma online, por meio de seu site oficial, com preços a partir de 29 euros (o equivalente a R$ 107, na cotação desta terça-feira). O bilhete mais caro custa 390 euros (R$ 1.443,00) e é referente à área VIP.

Além do duelo com o Barcelona, a Chape ainda fará um amistoso contra a Roma e acerta detalhes de um jogo-treino com o Lyon. Depois, o Verdão disputará a Copa Suruga, no Japão.