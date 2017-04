Chapecó se pinta de Colômbia para receber Nacional na Recopa e pelos deslizamento de terra no país

A cidade de Chapecó já se prepara para receber o Atlético Nacional na primeira partida da Recopa Sul-Americana a ser realizada nesta terça-feira (4), às 19h15.

Quando o elenco e também autoridades colombianas pisarem na cidade catarinense deverão ver as primeiras mensagens de carinho e gratidão. Muitos cartazes com frases de solidariedade, gratidão e carinho foram instaladas no aeroporto e nas ruas da cidade.

Frases como "Seja bem vindo, campeão do mundo em respeito e solidariedade" e "Quando um irmão vem nos visitar a cidade transborda de emoção" estarão no caminho da delegação colombiana até o hotel e também na Arena Condá.

Os torcedores também já estão se manifestando nas ruas. Uma grande camisa foi colocada em um prédio no centro da cidade com a bandeira colombiana em evidência e alguns integrantes de torcidas organizadas foram visitar os torcedores colombianos, que já estão alojados na Arena Condá.

A expectativa é de que aproximadamente 100 colombianos estarão em Chapecó e ainda se espera que outros torcedores que moram no Brasil também compareçam ao jogo desta terça.

O Atlético Nacional chegou no domingo ao Brasil e faz seu primeiro treinamento em São Paulo, no CT Joaquim Grava do Corinthians. A delegação deve chegar na tarde desta segunda em Chapecó por volta de 13h45 e fará um treino com portões fechados as 18h na Arena Condá.

Os prefeitos de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, e Chapecó, Luciano Bulligon, participarão de homenagens e atos oficiais na Câmara de Vereadores de Chapecó. "Esse é o maior jogo que Chapecó receberá em sua história. Não só pelo que se verá dentro de campo, mas é a oportunidade que o povo daqui tem para agradecer todo o carinho e ajuda que recebemos na Colômbia após o acidente. Preparamos tudo com muito carinho para que o mundo saiba o quanto somos gratos ao povo colombiano", comentou o Bulligon.

Chapecoense e Atlético Nacional se enfrentariam pelas finais da Copa Sul-Americana de 2016, porém o avião que levava a delegação chapecoense caiu nos arredores de Medellín, tirando a vida de 71 pessoas.

Após a tragédia, cerca de 80 mil colombianos foram ao estádio Atanasio Girardot e arredores prestar homenagens ao clube e ao povo brasileiro. Para o jogo desta terça, os ingressos estão esgotados e são esperados cerca de 20 mil torcedores na Arena (Capacidade máxima) e mais 20 mil pessoas na fanfest a ser organizada no dia do jogo na praça central de Chapecó.