Chape no lado esquerdo do peito de Tiago Luís

Um sentimento inesquecível que ficará gravado para sempre em sua pele. Assim, o atacante Tiago Luís, de 27 anos, reforço do Goiás para a nova temporada, classifica a homenagem que fez para as vítimas da tragédia com a delegação da Chapecoense. “No lado esquerdo do peito”, como na canção sobre amizade, está o símbolo do clube catarinense que defendeu por quase três anos...