Chape avança às quartas da Copinha

A Chapecoense deu mais um passo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após a vaga inédita na 2ª fase da competição, o clube catarinense garantiu, ontem de manhã, classificação às quartas de final da Copinha com vitória por 1 a 0 sobre o Ituano.

Ao fim da partidas, os garotos da Chapecoense fizeram o discurso de que se inspiraram nas vítimas da tragédia pela qual o clube passou em novembro, na queda do avião que leva a equipe para a decisão da Copa Sul-Americana.

O gol da vitória foi marcado por Vini, que aproveitou cruzamento de Alemão e, sozinho na altura da marca do pênalti, cabeceou no canto superior direito.

Com a vitória, a Chapecoense pega o Paulista, que ontem venceu o São Carlos pelo placar de 2 a 1. As duas equipes vão decidir um lugar na semifinal.

A equipe catarinense cresceu nas eliminatórias da Copinha. Depois de avançar com 4 pontos como 2ª no Grupo 14, a Chapecoense derrotou nos pênaltis o São Paulo, 1º do Grupo 13, na 2ª fase. Na 3ª, que antecedeu as oitavas de final, ela venceu o Capivariano por 3 a 2.

Vítima

A comissária Ximena Suárez, uma das seis sobreviventes do voo da Chapecoense, revelou que está devendo US$ 13 mil (R$41 mil) à clinica na qual ficou hospitalizada na Colômbia pois a seguradora Bisa ainda não pagou a apólice. “O voo tinha seguro da empresa Bis no valor de US$ 25 milhões, mas nem sequer pagaram a conta do hospital de Medellín. Neste momento, Ximena está devendo 13 mil dólares. Não querem nem entregar a fotocópia do seguro, se recusam a entregá-la”, afirmou o advogado Carlos Subirana em entrevista ao canal Unitel.

“Estamos apresentando à procuradoria denúncia contra os executivos da companhia Bisa para que eles cumpram com as responsabilidades não só com ela (Ximena), mas também com outras vítimas”, completou.