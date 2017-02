Chance para desacelerar

O acidente de carro de três anos atrás, e o câncer, descoberto há três meses, transformaram a jornalista Carolina Pajaro. “Sempre fui muito intensa e essa intensidade tem um preço. O acidente de carro me ajudou a desacelerar, rever prioridades. O câncer é transformação, não só para mim, mas para as pessoas que estão à minha volta”, conta a corredora.“O câncer me permitiu ser u...