Cesar Cielo assina com Pinheiros por duas temporadas e voltará a competir

Cesar Cielo voltará a competir em 2017. O campeão olímpico assinou na noite de sexta-feira (3) um contrato de duas temporadas com o Pinheiros, clube que defendeu por grande parte da carreira e onde ganhou projeção mundial, inclusive estabelecendo o recorde mundial dos 50m livre em 2009 que dura até hoje.

A informação do novo clube de Cielo foi publicada primeiramente pelo Blog do Coach e o tempo do acordo foi confirmado pelo UOL Esporte. Na última quinta-feira, reportagem do UOL já havia mostrado que o nadador de 30 anos se preparava para voltar a torneios oficiais.

A data de retorno de Cielo, de 30 anos, às competições ainda é incerta. A última vez que nadou para valer foi no Troféu Maria Lenk em abril de 2016, quando acabou ficando fora dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em 12 de outubro do ano passado, durante entrevista coletiva, Cielo anunciou que iria dar um tempo em sua carreira. Mas havia descartado com a aposentadoria.

Com a confirmação de seu retorno às piscinas, o nadador poderá ir buscar o tetracampeonato dos 50m livre no Mundial de Budapeste, que será realizado entre os dias 14 e 30 de julho na Hungria. Para isso, precisará obter a classificação no Maria Lenk, na primeira semana de maio.

"O nosso objetivo é o Maria Lenk e estando lá não tem como não pensar em Mundial. Um atleta do nível dele, que já conquistou tantas coisas e se dedicou tanto não tem como não voltar pensando alto. Não voltaria apenas por voltar. Não voltaria por uma questão financeira", afirmou Alberto Pinto da Silva, o Albertinho, que será o técnico de Cielo. Os dois trabalharam juntos até 2013 no PRO 16.

"Fizemos esta reaproximação. Tivemos a separação em 2013 e voltamos a conversar e ver como um poderia ajudar o outro. Acredito que posso ajudá-lo a estar feliz, buscando algum objetivo internacional. Ele pode me ajudar com a garotada mais nova do clube. Ele é um ídolo e uma referência", completou Albertinho.

De acordo com o treinador, a ausência na Olimpíada do Rio mexeu bastante com Cielo. "Mexeu com ele ver a Olimpíada sem estar presente, despertou a vontade. Claro que ainda é cedo para falar em Olimpíada (de 2020), mas vamos um passo de cada vez", completou.

Cielo, que estava sem clube desde o dia 31 de dezembro quando teve encerrado seu vínculo com o Minas Tênis Clube, retomou seus treinos em 7 de janeiro na piscina do Centro Olímpico de São Paulo. Ao lado de Felipe França, ele estava seguindo um programa de treinamentos enviado pelo americano Scott Goodrich, que o acompanhou na parte final do último ciclo olímpico.

Em suas postagens nas redes sociais, Cielo vinha demonstrando muita empolgação. "Bora treinar!!! Vamos pra cima!", escreveu em uma das suas publicações. "Vamos em busca dos mínimos detalhes!", disse em outra.

"O bom é que não estamos começando o trabalho com ele parado. Ele já voltou a nadar e malhar. O objetivo é estar bem no Maria Lenk. Não sei se haverá alguma competição antes. O que podemos fazer é uma tomada de tempo ou um evento no Pinheiros, mas nada que ganhe grandes proporções", explicou Albertinho.

Segundo o técnico, a ideia de Cielo é ficar treinando no clube e não ir mais para o exterior. "Ele quer conviver com a família dentro do clube e se basear de forma fixa em São Paulo", completou.