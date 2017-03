CBF vende 31 mil ingressos em um dia para Brasil x Paraguai, em São Paulo

A corrida de ingressos para ver o encontro entre Brasil e Paraguai no Itaquerão, pelas Eliminatórias da Copa de 2018, no dia 28, está bastante acirrada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (14) o andamento das vendas. Restam somente 15 mil entradas da carga total de 46.837 colocada à venda para o jogo.

A comercialização começou na segunda-feira pela manhã, no site da entidade. O setor mais barato é atrás de um dos gols, onde ficam as organizadas do Corinthians. O preço é de R$ 200 para ver a partida de pé, já que no local não há cadeiras. O ingresso mais caro é de R$ 1.000, o que dá direito ao camarote com o serviço de alimentação incluso.

Além da partida com o Paraguai, a torcida terá outra oportunidade de ver a seleção brasileira de perto. A equipe do técnico Tite vai realizar no dia 25 um treino aberto à torcida no estádio do Morumbi. Os jogadores começam a se apresentar o próximo domingo e no dia seguinte começam a treinar. Fora a partida na Arena Corinthians, a seleção enfrenta o Uruguai, dia 23, em Montevidéu.

A partida contra o Paraguai vale pela 14ª rodada das Eliminatórias e marca o retorno da seleção brasileira para São Paulo depois de dois anos. A última presença da equipe na cidade foi em junho de 2015, em amistoso contra o México, no Allianz Parque, antes da viagem ao Chile para a disputa da Copa América. O Brasil ganhou por 2 a 0.

A venda de ingressos para o jogo da seleção é realizada pelo site: http://www.cbf.com.br/ingressoseliminatorias. A venda em bilheterias vai começar no dia 22, caso a carga não esteja esgotada. Os pontos físicos de comercialização serão nos estádios do Morumbi, Pacaembu, Vila Belmiro, Allianz Parque e Arena Corinthians.



ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA RÚSSIA 2018

BRASIL x PARAGUAI - 14ª RODADA

Arena Corinthians (São Paulo / SP)

28/03/2017 - 21H45 (Horário de Brasília)

Venda online: www.cbf.com.br/ingressoseliminatorias

SETORES E PREÇOS

Inferior Norte: R$ 200 (Meia-entrada: R$ 100)

Inferior Sul: R$ 300 (Meia-entrada: R$ 150)

Inferior Leste: R$ 400 (Meia-entrada: R$ 200)

Superior Leste: R$ 300 (Meia-entrada: R$ 150)

Inferior Oeste: R$ 500 (Meia-entrada: R$ 250)

Superior Oeste: R$ 350 (Meia-entrada: R$ 175)

Oeste Inferior Premium: R$ 700 / Com serviço

Setor Villa Mix: R$ 650 / Com serviço e show de Jorge e Matheus, Pedro e Benício e Israel Novaes.

Camarote: R$ 1.000 / Com serviço / Este valor é por pessoa. Camarote só pode ser comprado completo.

VISITANTE

Inferior Sul: R$ 300 (Meia-entrada: R$ 150)

Venda física: 22/03/2017, das 10h às 20h (se houver ingressos disponíveis)

Arena Corinthians

Todas as bilheterias

Morumbi

Bilheteria 2 - 6 guichês (Praça Roberto Gomes Pedrosa, Portão Principal)

Pacaembu

Bilheterias do Tobogã, Lado Par (Rua Passalaqua, s/n)

Allianz Parque

Bilheterias ao lado do Portão A - 10 guichês (Rua Palestra Itália, nº 200)

Villa Belmiro

Bilheterias da Rua Princesa Isabel, s/n