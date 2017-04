CBF muda planos e Goiânia não deverá sediar Copa América em 2019

A mudança de planos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a organização da Copa América de 2019, que será disputada no Brasil, deve tirar de Goiânia a chance de uma das cidades-sede do torneio. A capital goiana já recebeu a competição em duas oportunidades: 1983 e 1989.

Segundo informações divulgadas pelo site Globoesporte.com nesta quinta-feira (6), a entidade máxima do futebol nacional pretende aproveitar os estádios que receberam a Copa do Mundo de 2014 e centralizar a competição na região Sudeste do país. O desejo da CBF é de que nenhuma viagem aérea dure mais de uma hora e meia. O torneio deve ter 10, 12 ou 16 seleções, o que afetará o número de sedes. A decisão sobre participantes e estádios será tomada no final deste mês, na reunião do Conselho da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Santiago, no Chile.

Com as alterações, a promessa feita em 2011 pelo ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, de que cidades como Goiânia e Belém, que não sediaram a Mundial, receberiam a Copa América não deve se cumprir. À época, o torneio no Brasil seria realizado em 2015, mas um acerto com o Chile, que receberia a competição em 2019, oficializou a inversão de países-sede. Assinaram o acordo de troca os então presidentes das confederações brasileira e chilena, José Maria Marin e Sergio Jadue. Hoje, ambos estão presos nos Estados Unidos.

Os 17 Estados que não receberam a Copa do Mundo deveriam ganhar ainda um Centro de Treinamento, com dinheiro do "Fundo de Legado da Copa". Porém, o dinheiro - cerca de US$ 100 milhões - está bloqueado e a Federação Internacional das Associações de Futebol (Fifa) não deverá repassá-lo à CBF.