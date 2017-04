CBF define confrontos e datas da Copa do Brasil

A CBF definiu, nesta quinta-feira (20), a ordem dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético, único representante do futebol goiano no torneio, enfrentará o Flamengo nesta fase. O primeiro jogo será em 10 de maio, fora de casa (em local a definir), às 19h30. Logo depois, em 24 de maio, ambos definirão a vaga em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, às 21h45.

Os primeiros jogos da Copa do Brasil serão ainda neste mês, em abril. No dia 26 de abril, jogam Santos x Paysandu (na Vila Belmiro), e em 10 de maio, ambos se enfrentam no Mangueirão. O Botafogo recebe o Sport no Engenhão, no Rio, em 26 de abril. A volta será no fim de maio, no dia 31, no Recife, na Ilha do Retiro.

Além deste confronto, os outros jogos serão Cruzeiro x Chapecoense (3 de maio, no Mineirão, na ida, e dia 31 de maio, na volta, em Chapecó, na Arena Condá). O Santa Cruz enfrenta o Atlético/PR no Recife, em 10 de maio, e no dia 31 de maio, em Curitiba, na Arena da Baixada). Já o Paraná, surpresa do torneio, decide com o Atlético Mineiro nos dias 10 de maio (em Curitiba) e em 24 de maio (na Arena Independência, em Belo Horizonte).

Os outros jogos serão: Palmeiras x Inter, dias 17 (Arena do Palmeiras) e 31 de maio (no Beira-Rio, em Porto Alegre); Grêmio x Fluminense (em 17 de maio, na Arena Grêmio, e dia 31 de maio, no Rio, no Maracanã). Destes confrontos, ficarão 8 equipes na briga pelo título do torneio.