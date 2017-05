CBF atende pedido do Atlético e muda horário de partida contra o Flamengo pelo Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), atendendo a pedidos da diretoria do Atlético, mudou o horário da partida da equipe com o Flamengo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A.

A partida estava marcada para às 21h, mas agora será realizada às 19h. A data e o local seguem os mesmos. A bola rola no sábado, dia 20 de maio, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Atlético e Flamengo duelarão em três oportunidades no período de duas semanas. Nesta quarta (10), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, as equipes jogam no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h30. Depois, além do jogo do dia 20, os rubro-negros se enfrentam na partida de volta do principal torneio de mata-mata nacional, também no Serra Dourada, no dia 24, às 21h45.