Categorias de base: Edson Júnior assume Atlético

Depois de perder, para o Vila Nova, o técnico Ariel Mamede, a direção do departamento amador do Atlético contratou o substituto de Ariel Mamede para comandar o time de juniores. Trata-se de Edson Júnior, de 40 anos e filho do técnico Edson Gaúcho, que comandou o Vila Nova na conquista do último Estadual, em 2005. No futebol goiano, Edson Júnior já obteve um acesso pelo Grêmio Anápolis e trabalhou na Anapolina e Trindade.

O acerto dele com o Dragão foi por um ano - nesse período, o clube terá o Campeonato Goiano, a Copa do Brasil, Copa Goiás e o Brasileiro da categoria. Na temporada 2017, o Dragão disputou a Copa SP, em que fez a melhor campanha da história - passou da 1ª fase e foi eliminado pelo Paulista (SP), na 2ª fase, com gol do "gato" Brendon. Após a Copinha, Ariel Mamede aceitou melhor proposta para voltar ao Vila Nova.

"Agradeço o convite e a confiança no nosso trabalho. A formação é essencial para o futuro de um clube e é dentro deste conceito que a diretoria do Atlético quer iniciar um planejamento", publicou Edson Júnior em sua página pessoal.