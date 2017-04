Casal unido, mas rival na torcida

Um casal entre os 6.395 mil torcedores pagantes teve ontem, no Serra Dourada, mais uma experiência de assistir ao clássico entre Goiás e Atlético. Juntos, Izadora Milhomem, de 26 anos, e Gustavo Eduardo, de 24 anos, acompanharam lado a lado a classificação do Goiás à final do Campeonato Goiano.Antes da bola rolar, Izadora, torcedora do Atlético, não escondia a confia...