Carro de R$ 240 mil de Philippe Coutinho é apedrejado em Liverpool

Após o treino do Liverpool no Anfield Road, na última terça-feira (9), o meia Philippe Coutinho se deparou com o vidro estilhaçado do seu Porsche Macan preto, avaliado em 60 mil euros (cerca de R$ 240 mil), no estacionamento do estádio, onde acontecia um evento para o fim da temporada. Os carros dos demais atletas também estavam no local, mas não foram atingidos.

De acordo com o jornal Daily Mail, um fotógrafo testemunhou o ataque e disse que um homem atirou uma pedra na janela do carro e depois fugiu correndo. A polícia chegou minutos depois, quando o suspeito já havia fugido. Segundo o diário, a ação seria de um torcedor insatisfeito com os tropeços dos Reds no Campeonato Inglês, que podem deixar o time fora da próxima edição da Liga dos Campeões.

Outra questão que envolve o brasileiro é ligada ao possível “sim” que Coutinho deu ao Barcelona, segundo noticiou o jornal catalão “Sport”, por uma oferta de 90 milhões de euros (cerca de R$ 226 milhões). As negociações devem ser iniciadas em junho deste ano

Coutinho, que ganha cerca de 237 mil euros por semana (por volta de R$ 1,2 milhão), foi 'ignorado' na lista de vencedores dos prêmios de melhor do ano no Liverpool.