Carlos Eduardo ganha aumento e renova contrato com Goiás

O jovem atacante Carlos Eduardo, de 20 anos, prorrogou seu contrato com o Goiás. Destaque do Campeonato Goiano do ano passado, com cinco gols, o jogador ganhou um aumento salarial e estendeu seu vínculo com o clube até o final de 2020 - antes era até o fim da temporada 2019.

O jogador vem recuperando, aos poucos, o espaço perdido na Série B do ano passado, quando o clube contratou o atacante Rossi, que se firmou na posição. Na ocasião, uma lesão no púbis prejudicou o rendimento de Carlos Eduardo, que tem um gol na temporada.

Somente nas rodadas finais da Segundona, o atacante se livrou totalmente das dores que o incomodavam, mas era tarde demais para tentar voltar a se destacar no time, que ia mal na Série B e acabou a competição apenas na 13ª colocação, longe do objetivo, que era ficar entre os quatro melhores e garantir o retorno à elite nacional.

Carlos Eduardo tem 74 jogos pelo Goiás e 12 gols marcados, desde 2015.