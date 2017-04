Carlos Eduardo e João Pedro são vizinhos e rivais do clássico

Nova Veneza, cidade a 42km de Goiânia, não tem time profissional, mas certamente vai estar bem representada na semifinal do Estadual, entre Atlético e Goiás, neste domingo (23), às 16 horas, no Serra Dourada. Dois jovens atacantes, oriundos da cidade, estarão em lados contrários no jogo decisivo. Porém, os dois têm passado em comum: jogaram juntos em equipes de escolinhas o...