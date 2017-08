Carille sobre derrota para o Atlético: "primeira surpresa negativa para nós"

Fábio Carille, técnico do Corinthians

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Atlético protagonizou a zebra da rodada ao bater o Corinthians, na noite deste sábado (26), na Arena Corinthians, em São Paulo. Foi a segunda derrota seguida do clube paulista para um adversário da zona de rebaixamento - antes, perdeu para o Vitória.

O técnico Fábio Carille comentou a derrota. "Duas partidas em casa que não poderíamos ter deixado passar assim, mas isso é o Campeonato Brasileiro. Está sendo a primeira surpresa negativa para nós", disse o treinador corintiano.

As reações no Twitter foram de surpresa e zoeira com o Corinthians. Veja:

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE GOIANIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

NÃO DEU PRA SEGURAR A BARRA ENTÃO EU VOLTEIIII (COM 3 PONTOS) — Atlético Goianiense (@ACGOficial) August 26, 2017

"O Corinthians pode enfrentar qualquer time do mundo".



Acho que Vitória e Atletico-GO são de outro mundo então. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) August 27, 2017

Corinthians cruzou incríveis 53 bolas na área. Até o time mais bem armado do país apela qdo a coisa aperta. — Eduardo Tironi (@etironi) August 26, 2017

Brasileirão . O único campeonato em que o líder perde pro lanterna em casa e você não se surpreende. Eu gosto. E vc? — Arnaldo Ribeiro (@ArnaldoESPN) August 26, 2017

Jogar com a expectativa muito elevada, para qualquer equipe, principalmente no Brasil, é sempre um perigo. Segundo turno será pedreira. — Dassler Marques (@dasslermarques) August 26, 2017

Nunca apostem dinheiro no Brasileiro. Nunca. — Victor Canedo (@vcanedo) August 26, 2017