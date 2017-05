Capitão do Vila quer honrar torcida e garante foco total na Série B

No final, o título não veio para o Vila Nova e a equipe amarga mais um ano sem conquistar o Goianão - o último foi em 2005. Mesmo com muita tristeza, os jogadores do Vila querem esquecer o Estadual e já focar na Série B, que começa no próximo sábado (13), quando o Tigre vai até Varginha, enfrentar o Boa Esporte.

“A Série B são 38 rodadas com jogos do nível que foi a final. Agora, é tirar os erros do Goianão e procurar acertar na Série B. Em 2015, eu subi com o América-MG só nós detalhes, porque o time que erra menos sobe. Temos que encarar cada jogo como uma decisão, porque dá para surpreender”, destacou Wesley Matos, que foi um dos melhores zagueiros da Segundona de 2015.



Com um acesso para a elite em seu currículo, Wesley Matos sabe muito bem qual o caminho o Vila tem de seguir se quiser brigar por uma vaga na elite do ano que vem. “Em casa, na Série B, é 3 pontos. Fora, temos de buscar alguns pontos. Durante a competição, temos de traçar metas. Se a cada cinco jogos, nós conseguirmos 9 pontos, com certeza vamos conseguir chegar”, comentou.



Um dos pilares do Vila sempre foi a sua torcida, que compareceu em bom número ao Serra Dourada para o segundo jogo da final do Goianão. É por isso, que Wesley Matos quer honrar os torcedores com uma boa Série B. “Pela torcida que tem, o Vila tem sempre de estar nas decisões e também tem de brigar para subir. O jogador que vier para cá tem de chegar com esse pensamento, de honrar a torcida, porque ela é fundamental para nós”, finalizou o zagueiro.