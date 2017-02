O Atlético jogará a Série A no Estádio Olímpico, reinaugurado no ano passado e local em que o clube rubro-negro passou a se sentir em casa durante a campanha do título da Série B. No Conselho Técnico da Série A, foi decidido que a capacidade mínimo dos estádios na competição será de 12 mil.

Assim, o estádio goiano passa a ter condições de receber jogos da Série A. A capacidade do Olímpico é de 13,5 mil torcedores. Antes a exigência mínima para o estádios da elite era de 15 mil torcedores.